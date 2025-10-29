Lockheed Martin investit 50 MUSD dans Saildrone pour développer des drones navals armés
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 16:05
Ce partenariat associe les technologies de défense avancées de Lockheed Martin aux plateformes autonomes de Saildrone, dans le cadre de la vision de la US Navy pour des missions critiques telles que la défense de flotte, la surveillance sous-marine et la reconnaissance. Les travaux porteront notamment sur l'intégration du système JAGM Quad Launcher sur la plateforme Saildrone Surveyor.
Selon Stephanie C. Hill, présidente de la division Rotary and Mission Systems, cette alliance 'répond à la nécessité d'une capacité navale létale à grande échelle'. Richard Jenkins, fondateur et CEO de Saildrone, souligne que ce partenariat permettra d'étendre les capacités des USV à la guerre électronique, la lutte anti-sous-marine et la reconnaissance.
Lockheed Martin agira comme intégrateur principal des missions, tandis que Saildrone conservera la responsabilité de la construction des navires.
Cette annonce intervient quelques heures après que le président russe a fait savoir que son armée avait testé un drone sous-marin à capacité nucléaire.
