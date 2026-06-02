Lockheed Martin inaugure une usine dédiée au futur intercepteur antimissile américain

Le groupe de défense renforce ses capacités industrielles en Alabama pour soutenir le programme Next Generation Interceptor destiné à l'Agence de défense antimissile des Etats-Unis.

Lockheed Martin annonce l'inauguration de Missile Assembly Building 5 (MAB-5), une nouvelle usine de 88 000 pieds carrés (8 175 m2) à Courtland (Alabama), destinée à la production du Next Generation Interceptor (NGI) pour la Missile Defense Agency (Agence de défense antimissile).

Le site regroupe des outils de fabrication numérique avancés, des processus automatisés et une approche de "jumeau numérique" visant à améliorer l'efficacité, la qualité et la répétabilité de la production.

Le NGI est conçu comme un intercepteur à architecture ouverte pouvant s'intégrer à un réseau de défense multicouche associant capteurs spatiaux, radars, systèmes de commandement et autres intercepteurs.

Selon le groupe, le programme progresse vers la phase de production, plusieurs technologies clés - dont les capteurs, les logiciels, la propulsion et les capacités d'engagement - affichant des performances conformes avant la revue critique de conception.

Le titre Lockheed Martin a terminé la séance sur un repli de 2,6% hier à Wall Street mais affiche une progression proche de 7% depuis le début de l'année.