Ukraine: au moins 13 morts dans une attaque de drones et missiles russes

Des frappes de missiles russes à Kiev, le 2 juin 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Une attaque russe contre l'Ukraine tôt mardi a fait au moins 13 morts, dont quatre dans la capitale touchée par des missiles balistiques, a indiqué Kiev en réitérant son appel à une aide américaine pour des systèmes de défense antiaérienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis en garde ces derniers jours contre une attaque massive de la Russie, après que Moscou avait demandé aux ambassades étrangères à Kiev d'évacuer avant de nouvelles frappes massives.

"Poutine est un criminel de guerre et un perdant qui n'a pour seule carte que la terreur", a affirmé sur X le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga, estimant que "Moscou est en train de perdre sur le champ de bataille".

Après plus de quatre ans d'invasion russe de l'Ukraine, les négociations pour mettre un terme à ce conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde guerre mondiale sont au point mort.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a lancé dans la nuit 73 missiles et 656 drones, et a dit en avoir abattu respectivement 40 et 602.

Le ministère russe de la défense a lui affirmé avoir mené une "frappe massive" ne visant que des cibles liées aux forces armées ukrainiennes.

- Panache de fumée -

Quatre personnes ont été tuées dans la capitale, Kiev, et 65 blessées, "dont trois enfants" selon le maire Vitali Klitschko, qui a fait état de dégâts sur "des bâtiments résidentiels et non-résidentiels, et quatre établissements médicaux" dans plusieurs quartiers.

Tandis que des explosions de missiles retentissaient, des habitants se sont précipités vers les abris chargés de sacs et de couvertures dans les rues de Kiev, où un important panache de fumée s'est élevé, ont constaté des journalistes de l'AFP.

A Dnipro (est), les autorités ont fait état de neuf morts et 35 blessés. La ville de Kharkiv, également dans l'Est, a été "attaquée par 15 drones et deux missiles" selon le maire Igor Terekhov, les services de secours ukrainiens faisant état de 14 blessés.

Moscou, qui bombarde l'Ukraine presque toutes les nuits, a intensifié ses attaques en journée depuis quelques mois, entraînant une riposte de Kiev qui a renforcé ses frappes, notamment de longue distance, contre la Russie.

Côté russe, un civil a été tué lundi dans la région de Koursk, proche de la frontière, dans une attaque de drone ukrainien, a indiqué le gouverneur local Aleksandr Khinchtein.

Un incendie s'est déclenché dans la raffinerie d'Ilski, dans la région de Krasnodar dans le sud de la Russie, à la suite d'une attaque de drones, selon le quartier général opérationnel de la région.

- "Absolument nécessaire" -

Des personnes se réfugient dans une station de métro lors d'une alerte aérienne à Kiev, le 2 juin 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le président ukrainien a réitéré mardi son appel auprès des alliés occidentaux à soutenir l'approvisionnement de l'Ukraine et souligné que l'aide des Etats-Unis est "absolument nécessaire" pour la livraison de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot.

"Une attaque d’envergure et une déclaration absolument claire de la part de la Russie: si l'Ukraine n’est pas protégée contre les frappes balistiques et autres frappes de missiles, ces attaques se poursuivront", a-t-il dit sur X.

La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a elle, jugé que "chaque retard" dans le soutien au système de défense antiaérienne de l’Ukraine "coûte des vies".

L'Ukraine a développé un système pionnier de défense antiaérienne contre les drones. Mais Kiev reste dépendante des approvisionnements auprès de ses alliés pour se défendre contre les frappes de missiles, plus difficiles à déjouer.

La semaine dernière, Volodymyr Zelensky avait demandé dans une lettre adressée à son homologue américain Donald Trump de fournir à Kiev davantage de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, pour faire face à l'intensification des attaques russes.

Cette lettre a été signée mardi dernier, deux jours après une frappe dévastatrice de Moscou contre l'Ukraine qui avait impliqué près de 600 drones, environ 90 missiles, dont le missile balistique à portée intermédiaire Orechnik à capacité nucléaire, utilisé pour la troisième fois depuis le début du conflit.

Les responsables ukrainiens ont averti à plusieurs reprises que les stocks de munitions des systèmes antimissiles étaient insuffisants.