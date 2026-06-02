Faute de cotisations des Etats-Unis, l'OIT annule la nomination d'un responsable américain

L'organisation onusienne invoque les "retards persistants" dans le paiement des arriérés des Etats-Unis, premier contributeur historique de l'OIT.

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Dans un nouvel épisode du feuilleton l'opposant à Washington, l'Organisation internationale du travail (OIT) a annulé la nomination d'un responsable américain au poste de directeur général adjoint en raison du non-paiement par les Etats-Unis de leurs contributions obligatoires. "Le Directeur général de l'OIT a décidé d'annuler la nomination du Directeur général adjoint en raison des retards persistants dans le paiement des arriérés", a indiqué l'OIT à l'AFP.

En conséquence, Sheng Li, du département du Travail des Etats-Unis, dont la nomination avait été annoncée fin avril sur le site de l'OIT, "ne prendra pas ses fonctions" en juillet, "comme initialement prévu".

L'OIT souligne que sa décision "ne préjuge pas de la possibilité pour les Etats-Unis de régler leurs arriérés et de retrouver ainsi leur statut de principal contributeur" et précise qu'elle "demeure engagée dans un dialogue constructif" avec le gouvernement américain sur cette question.

La nomination avortée d'un proche de Trump a semé le trouble

Cette importante agence de l'ONU est sans directeur général adjoint depuis le départ de Celeste Drake, également américaine, en septembre. Le poste est traditionnellement occupé par un Américain, les Etats-Unis étant habituellement le principal bailleur de l'organisation, avec 22% des contributions. Mais Washington est en retard sur ses cotisations 2024 et 2025. Fin 2025, la nomination attendue — mais jamais confirmée — d'un ancien conseiller économique de Donald Trump, Nels Nordquist, avait suscité des inquiétudes à l'OIT, après les critiques formulées quelques mois plus tôt par l'administration américaine à l'égard de l'organisation. Et l'OIT avait finalement désigné Sheng Li pour ce poste.

Au 1er juin, les Etats-Unis accusaient un cumul d'arriérés s'élevant à plus de 173 millions de francs suisses (plus de 189 millions d'euros) pour les deux dernières années, selon le site de l'OIT. Ils doivent également payer leur cotisation 2026, qui s'élève à près de 84 millions de francs suisses. Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à ne pas payer leurs contributions.

L'OIT fera le point sur sa situation financière, les mesures envisagées et l'avancement de sa réforme lors de la prochaine session de son conseil d'administration, les 12 et 13 juin. En réponse aux pressions financières, l'OIT, comme d'autres organisations onusiennes, entreprend une vaste réforme qui prévoit la suppression d'environ 120 postes d'ici 2029, et de centaines d'autres si des économies supplémentaires sont nécessaires, selon des documents de l'OIT.

"L'OIT se prépare, en dernier recours, à des suppressions de postes pouvant aller jusqu'à environ 350 emplois, ainsi qu'à un gel des recrutements", avait indiqué l'OIT fin avril à l'AFP, ajoutant qu'une décision serait prise en fonction de l'évolution des contributions, en principe d'ici le troisième trimestre 2026. L'OIT compte 3.454 membres du personnel, dont 1.175 au siège à Genève et 2.279 dans ses bureaux à travers le monde, selon les chiffres de décembre 2025.