Lockheed Martin franchit une étape clé dans le guidage des missiles 'Patriot' information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 11:40









(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce avoir terminé la première phase du développement du RIG-360 (Remote Interceptor Guidance - 360), un dispositif de communication missile à 360 degrés.



Ce jalon marque l'achèvement de l'assemblage de l'antenne principale, sous-système le plus complexe, qui assure l'envoi, la réception et la traduction des données radio pour le suivi des cibles.



Le RIG-360 permettra de guider en vol les missiles de la famille PAC-3 (Patriot Advanced Capability - 3) au sein du système IBCS (Integrated Battle Command System), renforçant la capacité de défense intégrée de l'armée américaine.



Un contrat ferme de 114 MEUR a été attribué le 9 mai 2025 pour poursuivre le projet. Un site de production dédié est en cours de construction à Grand Prairie, avec une mise en service prévue fin 2026.





