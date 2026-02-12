Guerre en Ukraine : l'UE pourrait ouvrir des bases d'entrainement en Ukraine en cas de cessation des combats

L'Union européenne a déjà entraîné quelque 90.000 soldats ukrainiens, en dehors de l'Ukraine.

Kaja Kallas à Alden Biesen, en Belgique, le 12 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'Union européenne pourrait ouvrir des camps d'entraînement en Ukraine pour former des soldats ukrainiens, en cas de cessation des combats, a annoncé mercredi 11 février la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.

"Nous avons discuté de l'entraînement des soldats ukrainiens, aussi en Ukraine" , a-t-elle déclaré à l'occasion d'une réunion à Bruxelles des ministres de la Défense des États membres de l'Union européenne. "Nous avons identifié deux centres d'entraînement qui pourraient être utilisés à cet effet", a-t-elle ajouté, sans plus de détails.

Des troupes européennes en Ukraine ?

L'UE avait déjà laissé entendre qu'elle pourrait entraîner en Ukraine des militaires ukrainiens dans le cadre des garanties de sécurité que Kiev réclame en cas de traité de paix.

L'Union européenne a déjà entraîné quelque 90.000 soldats ukrainiens, en dehors de l'Ukraine, dans le cadre de son soutien militaire à ce pays depuis qu'il a été massivement attaqué par la Russie le 24 février 2022.

Des États européens, dont le Royaume-Uni et la France, se sont dit prêts à envoyer des troupes en Ukraine, une fois un accord de paix trouvé entre Moscou et Kiev. La Russie s'y oppose fermement et a déjà averti que des soldats européens déployés en Ukraine seraient alors des cibles "légitimes".