Lockheed Martin et Avio s'allient pour renforcer la production aux USA

Le groupe de défense américain annonce un accord de coopération stratégique avec l'italien Avio pour accroître la production de moteurs de fusées à propergol solide et sécuriser sa chaîne d'approvisionnement face à une demande croissante.

Lockheed Martin rapporte qu'après une phase de qualification, la collaboration portera sur les moteurs destinés aux roquettes guidées à portée étendue ER GMLRS et aux missiles de frappe de précision PrSM. La production sera assurée dans la nouvelle usine d'Avio USA à Hurt, en Virginie.

Cet accord doit permettre d'augmenter les capacités industrielles et d'accélérer la fabrication de ces munitions, tout en diversifiant les sources d'approvisionnement de Lockheed Martin.

Avio a engagé un investissement de plus de 500 millions de dollars dans de nouvelles capacités de production aux Etats-Unis, avec l'ambition de devenir un fournisseur de moteurs à propergol solide pour différents clients du secteur de la défense.

Peu après 18h à Paris, le titre Lockheed Martin reculait de 1,6% à Wall Street. De son côté, Avio a achevé la séance à Milan sur un repli plus prononcé de 2,4%.