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Lockheed Martin et Avio s'allient pour renforcer la production aux USA
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 18:10

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Le groupe de défense américain annonce un accord de coopération stratégique avec l'italien Avio pour accroître la production de moteurs de fusées à propergol solide et sécuriser sa chaîne d'approvisionnement face à une demande croissante.

Lockheed Martin rapporte qu'après une phase de qualification, la collaboration portera sur les moteurs destinés aux roquettes guidées à portée étendue ER GMLRS et aux missiles de frappe de précision PrSM. La production sera assurée dans la nouvelle usine d'Avio USA à Hurt, en Virginie.

Cet accord doit permettre d'augmenter les capacités industrielles et d'accélérer la fabrication de ces munitions, tout en diversifiant les sources d'approvisionnement de Lockheed Martin.

Avio a engagé un investissement de plus de 500 millions de dollars dans de nouvelles capacités de production aux Etats-Unis, avec l'ambition de devenir un fournisseur de moteurs à propergol solide pour différents clients du secteur de la défense.

Peu après 18h à Paris, le titre Lockheed Martin reculait de 1,6% à Wall Street. De son côté, Avio a achevé la séance à Milan sur un repli plus prononcé de 2,4%.

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