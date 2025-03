Lockheed Martin: essai de missile longue portée sur le F-35B information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir réalisé un premier essai en vol intégrant le missile anti-navire à longue portée (LRASM) sur le chasseur furtif F-35B Lightning II, après un test similaire sur le F-35C en septembre 2024.



Cette intégration s'inscrit dans la mise à niveau Block 4 de l'appareil, permettant l'emport externe des missiles AGM-158, renforçant ainsi ses capacités multi-rôles.



Lockheed Martin souligne que cette avancée accroît la portée et la létalité du F-35 contre des cibles stratégiques protégées, assurant sa domination aérienne pour les décennies à venir.





