Lockheed Martin, Electronic Arts, Johnson & Johnson...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 29/09/2025 à 14:54

(AOF) - Electronics Arts

Electronic Arts a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d'investisseurs composé de PIF, Silver Lake et Affinity Partners. La transaction sera effectuée entièrement en numéraire et valorise Electronic Arts à environ 55 milliards de dollars. Les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de l'action le 25 septembre dernier. La transaction devrait permettre au développeur et producteur de jeux vidéo d'accélérer sa croissance et son innovation.

Johnson & Johnson

Johnson & Jonhson a annoncé l'approbation par les autorités sanitaires américaines (FDA) de Tremfya, pour le traitement des enfants atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie, et du rhumatisme psoriasique actifs chez les enfants de six ans et pus, pesant au moins 40 kg. La décision de la FDA intervient après les résultats d'une étude révélant que des enfants traités avec Tremfya obtenaient des taux élevés d'éclaircissement cutané par rapport au placebo après 16 semaines de traitement.

Lockheed Martin

Sikorsky, une société du groupe Lockheed Martin a remporté un contrat de 10,855 milliards de dollars auprès de la marine américaine pour la construction d'un maximum de 99 hélicoptères CH-53K King Stallion destinés au Corps des Marines des États-Unis sur une période de cinq ans. Il s'agit de la plus importante commande jamais enregistrée pour cet appareil.

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum est en discussion pour vendre sa division chimique OxyChem dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 10 milliards de dollars, selon un rapport du Financial Times publié dimanche. Cette entreprise pétrolière et gazière américaine devrait annoncer l'accord dans les semaines à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute, rapporte le quotidien économique et financier britannique, citant deux personnes familières avec le dossier.

