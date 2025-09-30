Des centaines de personnes rendent un dernier hommage à Claudia Cardinale à Paris

Le cercueil de Claudia Cardinale à l'église Saint-Roch à Paris le 30 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Plusieurs centaines de personnes, dont plusieurs personnalités du cinéma, ont assisté mardi à Paris aux obsèques de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, grande figure du cinéma italien des années 1960, décédée mardi dernier à 87 ans en région parisienne.

Parmi elles étaient présentes notamment Yvan Attal, Nicolas Bedos ou Georges Beller, qui a joué à ses côtés dans "Les pétroleuses", film sorti en 1971 et réunissant les deux icônes féminines de l'époque, Claudia Cardinale et Brigitte Bardot.

D'autres personnalités y assistaient comme la ministre de la Culture sortante Rachida Dati, Jack Lang, Nikos Aliagas ou la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le cercueil de Claudia Cardinale, en bois clair, est entré dans l'église Saint-Roch dans le centre de Paris sous les applaudissements de la foule, au son de la musique d'"Il était d'une fois dans l'ouest", composée par Ennio Morricone.

Claudia Cardinale avait partagé l'affiche avec Charles Bronson et Henry Fonda dans ce film de 1968 réalisé par Sergio Leone, pour l'un de ses plus grands rôles.

"Comme à son habitude, ma mère a attrapé son départ comme un train en marche", a salué sa fille Claudia, qui a remercié la Tunisie pour avoir organisé une messe mardi à La Goulette, à Tunis, où est née sa mère le 15 avril 1938.

"C'était une grande actrice, ma préférée. Elle est née en Tunisie, je voulais lui rendre hommage", a confié Mourad, un admirateur anonyme arborant le drapeau tunisien sur les marches de l'église.

"Elle n'acceptait sa renommée que pour soutenir la cause des femmes, des homosexuels et des malades du sida", a rappelé de son côté son ami René de Ceccaty, écrivain et traducteur, insistant sur son amitié avec le célèbre acteur américain Rock Hudson, mort du sida en 1985.

Livret des funérailles de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale à l'église Saint-Roch à Paris le 30 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Au pied de l'autel de l'église Saint-Roch, une photographie de l'actrice en noir et blanc en train de danser a été placée sur un pupitre.

Prise en 1959 à Rome, elle avait été utilisée pour illustrer l'affiche de la 70e édition du festival de Cannes.

La famille de Claudia Cardinale a invité ceux qui le souhaitent à faire un don à la fondation qui porte son nom et qu'elle a créée avec sa fille à Nemours une structure pour accueillir et faire la promotion de jeunes artistes.

Une messe sera célébrée mercredi dans cette commune de Seine-et-Marne où elle habitait avec sa fille. La crémation aura lieu jeudi dans l'intimité familiale.