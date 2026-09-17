Lockheed Martin dévoile un nouveau missile secret et accélère sa production

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par Mike Stone

Lockheed Martin LMT.N a dévoilé jeudi les détails d’un missile air-air de nouvelle génération développé pour contrer les menaces chinoises, ainsi qu’un nouvel accord avec le ministère de la Défense visant à accélérer la production alors que le Pentagone reconstitue ses stocks de munitions.

La guerre contre l'Iran a épuisé les stocks de missiles des États-Unis et de leurs alliés, ce qui a incité à se doter rapidement d'armes de frappe de précision à longue portée moins coûteuses.

Ce missile, connu sous le nom d’AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM), a été développé dans le plus grand secret pendant des années afin d’apporter la réponse de l’armée américaine aux menaces aériennes à longue portée de plus en plus sophistiquées émanant de la Chine. Lockheed a déclaré que cette arme offrait une portée et une efficacité supérieures à celles des missiles air-air existants — un avantage face aux avions de chasse chinois tels que le J-20.

L’AIM-260 sera utilisé sur des chasseurs furtifs tels que le F-22 Raptor et le F-35.

« Le JATM est l’une des capacités de domination aérienne les plus importantes de notre pays, mais en raison de la nature classifiée du programme, c’est aussi une histoire que nous n’avons pas pu raconter jusqu’à présent », a déclaré Tim Cahill, président de Lockheed Martin Missiles and Fire Control, dans un communiqué. « Nous sommes fiers de pouvoir enfin évoquer le travail extraordinaire qui se cache derrière ce missile et la manière dont nous collaborons avec le gouvernement américain pour accélérer la production. »

Les premières images de cette arme ont été dévoilées en mai et l’Australie a annoncé qu’elle achèterait pour environ 521 millions de dollars de missiles JATM. La quantité et le prix unitaire n’ont pas été divulgués.

L’accord-cadre jette les bases d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel visant à renforcer la base industrielle de défense pour ce programme. Lockheed a indiqué qu’elle financerait les investissements nécessaires pour augmenter la production dans le cadre de cet accord.