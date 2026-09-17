 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lockheed Martin dévoile un nouveau missile secret et accélère sa production
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 14:00
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Mike Stone

Lockheed Martin LMT.N a dévoilé jeudi les détails d’un missile air-air de nouvelle génération développé pour contrer les menaces chinoises, ainsi qu’un nouvel accord avec le ministère de la Défense visant à accélérer la production alors que le Pentagone reconstitue ses stocks de munitions.

La guerre contre l'Iran a épuisé les stocks de missiles des États-Unis et de leurs alliés, ce qui a incité à se doter rapidement d'armes de frappe de précision à longue portée moins coûteuses.

Ce missile, connu sous le nom d’AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM), a été développé dans le plus grand secret pendant des années afin d’apporter la réponse de l’armée américaine aux menaces aériennes à longue portée de plus en plus sophistiquées émanant de la Chine. Lockheed a déclaré que cette arme offrait une portée et une efficacité supérieures à celles des missiles air-air existants — un avantage face aux avions de chasse chinois tels que le J-20.

L’AIM-260 sera utilisé sur des chasseurs furtifs tels que le F-22 Raptor et le F-35.

« Le JATM est l’une des capacités de domination aérienne les plus importantes de notre pays, mais en raison de la nature classifiée du programme, c’est aussi une histoire que nous n’avons pas pu raconter jusqu’à présent », a déclaré Tim Cahill, président de Lockheed Martin Missiles and Fire Control, dans un communiqué. « Nous sommes fiers de pouvoir enfin évoquer le travail extraordinaire qui se cache derrière ce missile et la manière dont nous collaborons avec le gouvernement américain pour accélérer la production. »

Les premières images de cette arme ont été dévoilées en mai et l’Australie a annoncé qu’elle achèterait pour environ 521 millions de dollars de missiles JATM. La quantité et le prix unitaire n’ont pas été divulgués.

L’accord-cadre jette les bases d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel visant à renforcer la base industrielle de défense pour ce programme. Lockheed a indiqué qu’elle financerait les investissements nécessaires pour augmenter la production dans le cadre de cet accord.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
537,140 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Prétendue drogue dans le sac de Rima Hassan : "Je n'ai organisé aucune fuite", se défend Nuñez
    Prétendue drogue dans le sac de Rima Hassan : "Je n'ai organisé aucune fuite", se défend Nuñez
    information fournie par AFP Video 17.09.2026 15:17 

    Accusé d'avoir participé à la diffusion d'une information inexacte sur la drogue détenue par l'eurodéputée Rima Hassan en avril, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, interrogé par des députées de La France Insoumise lors d'une commission spéciale sur la loi ... Lire la suite

  • Projet d'association UE/Canada: Trump menace d'arrêter les échanges avec l'Europe
    Projet d'association UE/Canada: Trump menace d'arrêter les échanges avec l'Europe
    information fournie par AFP Video 17.09.2026 15:15 

    Donald Trump a menacé mercredi de rompre les échanges commerciaux avec l'Union européenne en réaction à son projet de faire du Canada le premier pays membre associé de l'UE.

  • (Crédits: Adobe Stock)
    États‑Unis : tout comprendre aux midterms
    information fournie par The Conversation 17.09.2026 15:09 

    L'ESSENTIEL Le 3 novembre prochain, soit deux ans après la seconde élection de Donald Trump, auront lieu les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis. La totalité des 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat seront renouvelés ... Lire la suite

  • Le bâtiment du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale est visible à Washington.
    USA: L'indice "Philly Fed" baisse moins que prévu en septembre
    information fournie par Reuters 17.09.2026 15:00 

    Les ‌conditions d'activité dans la ​région de Philadelphie se sont déteriorées moins que prévu ​en septembre, montre jeudi l'enquête ​mensuelle de l'antenne ⁠locale de la Réserve ‌fédérale. L'indice "Philly Fed" a baissé, s'établissant à 37,8 ​après ‌47,4 en août. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,47 -2,96%
CAC 40
8 193,31 +0,65%
2CRSI
29,08 +0,07%
BIOPHYTIS
0,0504 +10,04%
HAFFNER ENERGY
0,541 -11,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank