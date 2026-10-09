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Lockheed Martin dévoile le missile intercepteur PAC-3 Edge, conçu pour contrer les menaces hypersoniques
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 23:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lockheed Martin LMT.N a dévoilé vendredi le PAC-3 Edge, un missile intercepteur conçu pour contrer les menaces hypersoniques et les missiles de dernière génération, alors que l’armée américaine cherche à renforcer ses capacités pour faire face aux nouvelles menaces aériennes.

La demande croissante de systèmes de défense aérienne et antimissile, dans un contexte de conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, a mis à rude épreuve les stocks d’armes américains, ce qui a conduit l’armée américaine à attribuer à Lockheed Martin en juillet un contrat d’une valeur pouvant atteindre 58,6 milliards de dollars afin d’accélérer la production des intercepteurs PAC-3.

Lockheed Martin a indiqué que le PAC-3 Edge intègre un nouvel autodirecteur, des commandes de vol améliorées et un moteur-fusée à impulsions multiples fourni par Northrop Grumman, ce qui renforce la capacité de l’intercepteur à contrer les menaces avancées, y compris les missiles hypersoniques, à des portées plus longues et à des altitudes plus élevées.

« Le coût de ce système serait à peu près équivalent à celui du PAC-3 MSE existant », a déclaré à Reuters Tim Cahill, président de la division Missiles et contrôle de tir chez Lockheed Martin. « À pleine capacité de production, le rythme annuel serait d’environ 2 000 unités par an, comparable à celui du PAC-3 MSE. »

En janvier, Lockheed Martin a signé un accord-cadre de sept ans avec le ministère américain de la Défense afin d’étendre la production de ses missiles intercepteurs PAC-3, dans le but de porter la capacité de production annuelle d’environ 600 à 2 000 unités.

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