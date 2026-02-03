Lockheed Martin décroche un contrat de 328 MUSD à Taïwan
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:05
Lockheed Martin annonce avoir obtenu un contrat de 328,5 millions de dollars attribué par le gouvernement américain dans le cadre du programme de ventes militaires étrangères (Foreign Military Sales, FMS). Ce contrat porte sur la production de systèmes de capteurs dits "IRST21 Legion-ES" destinés à l'armée de l'air taïwanaise.
Concrètement, l'IRST21 est un système infrarouge de recherche et de poursuite de nouvelle génération, fonctionnant de manière passive pour détecter et suivre des cibles aériennes à longue distance. La configuration "Legion-ES" est conçue pour être intégrée aux avions de combat F-16 afin de compléter leurs performances opérationnelles.
Taïwan devient ainsi le premier allié international à recevoir cette version du système IRST21. Lockheed Martin souligne que cette technologie améliore la connaissance de la situation, accélère la prise de décision des pilotes et renforce la survivabilité des forces aériennes.
Hier, Lockheed Martin a conclu la séance par une timide hausse de 0,3%. Le titre affiche par ailleurs un gain de 31,5% depuis le 1er janvier.
