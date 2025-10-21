Lockheed Martin décroche un contrat de 233 MUSD pour des systèmes infrarouges
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 13:40
Ces capteurs de recherche et suivi infrarouge longue portée permettent la détection passive de cibles aériennes, améliorant la conscience situationnelle et la rapidité de décision des pilotes. La version Block II intègre de nouvelles optiques, des processeurs avancés et des algorithmes optimisés, offrant une portée de détection accrue et une meilleure précision pour les engagements hors du champ visuel.
Cristin Stengel, directrice du programme IRST21, souligne que cette évolution 'assure aux pilotes un avantage décisif face aux menaces émergentes'. Le contrat marque le passage à la production en série après la validation opérationnelle par la marine américaine.
Valeurs associées
|505,750 USD
|NYSE
|+2,14%
