 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 239,28
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin décroche un contrat de 233 MUSD pour des systèmes infrarouges
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 13:40

Lockheed Martin annonce avoir obtenu un contrat ferme de 233 millions de dollars pour fournir aux forces aériennes américaines et à la Garde nationale aérienne les systèmes de détection infrarouge IRST21 Block II et leurs pièces de rechange.

Ces capteurs de recherche et suivi infrarouge longue portée permettent la détection passive de cibles aériennes, améliorant la conscience situationnelle et la rapidité de décision des pilotes. La version Block II intègre de nouvelles optiques, des processeurs avancés et des algorithmes optimisés, offrant une portée de détection accrue et une meilleure précision pour les engagements hors du champ visuel.

Cristin Stengel, directrice du programme IRST21, souligne que cette évolution 'assure aux pilotes un avantage décisif face aux menaces émergentes'. Le contrat marque le passage à la production en série après la validation opérationnelle par la marine américaine.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
505,750 USD NYSE +2,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2025 14:10 

    Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite

  • ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Porté par le rebond du secteur aérien, GE Aerospace relève encore ses prévisions
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:09 

    Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance. De juillet à fin septembre, le ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
    information fournie par AOF 21.10.2025 14:08 

    (AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    General Motors dépasse les attentes au 3T et relève plusieurs objectifs pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:04 

    Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank