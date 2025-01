Lockheed Martin: contrat de 270 M$ avec l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir obtenu un contrat de 270 millions de dollars de la part de l'U.S. Air Force pour intégrer un système de capteurs défensifs infrarouges intégrés de nouvelle génération, TacIRST, sur le F-22 Raptor.



Ce système, connu sous le nom d'Infrared Defensive System (IRDS), représente une avancée technologique. En plus de gérer l'intégration de l'IRDS sur le F-22, l'entreprise soutiendra également son intégration sur d'autres plateformes.



'Nous comprenons l'importance de systèmes infrarouges avancés et polyvalents comme l'IRDS, qui rendent les missions des pilotes plus sûres et plus efficaces face aux adversaires actuels et futurs', a déclaré Hank Tucker, vice-président des systèmes de missions chez Lockheed Martin.





