Lockheed Martin conclut un accord stratégique avec Korean Air dans la maintenance aéronautique
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 16:30
L'accord, dévoilé lors du salon ADEX 2025 à Séoul, associe les 40 ans d'expérience de Korean Air en maintenance au rôle de Lockheed Martin comme fabricant des F-16.
Ce partenariat vise à améliorer la disponibilité opérationnelle des forces américaines et sud-coréennes et à soutenir l'alliance entre Washington et Séoul.
Les deux sociétés soulignent que ce projet contribuera à accroître la préparation des forces alliées et à renforcer la position mondiale de l'industrie de défense coréenne.
Valeurs associées
|488,040 USD
|NYSE
|+0,24%
A lire aussi
-
Le puissant ouragan Melissa s'apprête mardi à toucher de plein fouet la Jamaïque et pourrait provoquer des dégâts considérables dans le petit pays des Caraïbes, qui se prépare à affronter la pire tempête de son histoire. Avec des vents soutenus atteignant désormais ... Lire la suite
-
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée de mener des frappes immédiates sur la bande de Gaza, après avoir accusé le Hamas de violation de l'accord de cessez-le-feu. Après une réunion, "le Premier ministre a ordonné à l'armée de mener ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Wall Street - UPS optimiste sur ses prévisions de ventes et de marge opérationnelle
(AOF) - UPS bondit de 7,99% à 96,34 dollars à la faveur de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et d'objectifs favorables. Sur cette période, l'entreprise américaine de livraison et de logistique a généré des revenus de 21,4 milliards de dollars ... Lire la suite
-
Promesse d'un "nouvel âge d'or", accord sur les terres rares et échanges très chaleureux: la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a soigné mardi sa première rencontre avec Donald Trump, lequel lui a assuré que Washington était le plus solide des alliés de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer