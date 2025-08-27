Lockheed Martin cherche à faire produire des missiles par Rheinmetall en Allemagne, selon WiWo

L'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N cherche à faire fabriquer par son homologue allemand Rheinmetall RHMG.DE des missiles de type ATACMS et Hellfire en Allemagne, selon le magazine WirtschaftsWoche qui cite la responsable de Lockheed pour l'Europe.

"Nous sommes déjà en train de discuter activement d'une fabrication supplémentaire, y compris pour les missiles ATACMS et Hellfire", a déclaré Dennis Goege à WirtschaftsWoche.