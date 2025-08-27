 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lockheed Martin cherche à faire produire des missiles par Rheinmetall en Allemagne, selon WiWo
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N cherche à faire fabriquer par son homologue allemand Rheinmetall RHMG.DE des missiles de type ATACMS et Hellfire en Allemagne, selon le magazine WirtschaftsWoche qui cite la responsable de Lockheed pour l'Europe.

"Nous sommes déjà en train de discuter activement d'une fabrication supplémentaire, y compris pour les missiles ATACMS et Hellfire", a déclaré Dennis Goege à WirtschaftsWoche.

Défense

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
455,670 USD NYSE +1,78%
RHEINMETALL
1 638,000 EUR XETRA +0,15%
