Lockheed Martin attendu en hausse après un contrat géant aux USA

(Zonebourse.com) - Le groupe de défense va augmenter fortement ses capacités de production grâce à un contrat pluriannuel du gouvernement américain, destiné à renforcer les capacités de défense antimissile des Etats-Unis et de leurs alliés.

Lockheed Martin annonce avoir reçu du gouvernement américain un contrat de 7 ans, sous la forme d'une "undefinitized contract action" (contrat dont certains termes restent à finaliser), pouvant atteindre 35 MdsUSD pour quadrupler la production des intercepteurs THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), un système de défense antimissile de haute altitude.

Ce contrat concrétise l'accord-cadre signé en janvier avec le département américain de la Guerre et vise à soutenir durablement la montée en cadence de la production ainsi que le renforcement de la base industrielle de défense.

Tim Cahill, président de Lockheed Martin Missiles and Fire Control, indique que cette approche fondée sur des achats pluriannuels permettra "de renforcer la base industrielle de défense, d'accroître la production et de livrer des capacités à une vitesse et une échelle sans précédent".

De son côté, Sheila Kahyaoglu salue un contrat qui va permettre de renforcer la visibilité sur la montée en cadence de la production, de 96 à 400 unités par an.

Le broker estime que les contrats THAAD et PAC-3 pourraient générer quelque 7 MdsUSD de ventes additionnelles d'ici 2028, avec un potentiel total d'environ 11 MdsUSD, soit un surplus d'environ 8% sur le BPA 2028 si les cadences maximales sont atteintes.

La note souligne également que cet objectif est soutenu par un programme d'investissement de plus de 9 MdsUSD d'ici 2030 afin d'accroître les capacités de production de munitions, tandis que les demandes budgétaires américaines et les ventes militaires à l'export soutiennent les perspectives du programme THAAD.

Le titre est attendu en hausse de 1,6% à l'ouverture de Wall Street.

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