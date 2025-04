Lockheed Martin: acquisition d'une activité d'Amentum information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé l'acquisition de l'activité Rapid Solutions d'Amentum, une société de solutions d'ingénierie et de technologie.



Rapid Solutions est spécialisé dans les secteurs du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR) aéroportés et spatiales, les communications avancées et les systèmes tactiques.



À la clôture de l'opération, l'équipe de l'activité Rapid Solutions fera partie du secteur spatial de la société.



' Cette acquisition de l'activité Rapid Solutions au sein d'Amentum, une organisation respectée à la fois pour sa technologie et ses talents, améliorera la façon dont nous fournissons des capacités essentielles aux missions critiques de nos clients ', a déclaré Tahllee Baynard, vice-présidente d'Ignite chez Lockheed Martin.





