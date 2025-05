Lockheed Martin: accord avec l'Espagne sur le missile PAC-3 information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:36









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que sa filiale Lockheed Martin España S.A. a signé un accord majeur de coopération industrielle avec le ministère espagnol de la Défense, permettant à l'industrie locale de participer à la production de composants du missile PAC-3 MSE.



Cet accord, conclu lors du salon FEINDEF, prévoit des collaborations avec les sociétés espagnoles Sener, qui développera les actionneurs, et Oesía Tecnobit, chargée des câblages.



' Ce partenariat industriel est une avancée majeure pour renforcer la base de défense de nos pays ', a déclaré Brian Kubik, vice-président des programmes PAC-3 de Lockheed Martin.



Ce partenariat vise à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à soutenir les capacités de défense espagnoles.





