Lockheed Martin accélère le développement d'un missile hypersonique à bas coût

Le groupe de défense met en avant une solution de frappe à longue portée conçue pour réduire les coûts tout en améliorant les performances et la capacité de production.

Lockheed Martin annonce le développement de son système hypersonique de nouvelle génération (NXGB), destiné à fournir aux forces armées une capacité de frappe à longue portée plus abordable et facilement industrialisable.

Selon le groupe, le NXGB adopte une approche centrée sur la fabrication afin de réduire les coûts tout en offrant une portée et une vitesse supérieures aux concepts actuels. Le système est conçu pour être lancé depuis plusieurs plateformes et dans différents domaines opérationnels, afin d'accroître la flexibilité des forces en environnement contesté.

Johnathon Caldwell, vice-président et directeur général des systèmes stratégiques et de défense antimissile de Lockheed Martin, affirme que cette solution vise à fournir une capacité de dissuasion "efficace, abordable et produisible à grande échelle".

Le programme a franchi avec succès l'étape de la revue préliminaire de conception (Preliminary Design Review), validant les critères de performance, de fabricabilité et de coût. Une démonstration en vol est prévue en 2027 pour confirmer les performances du système.