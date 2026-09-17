Lockheed Martin accélère la production du PAC-3 MSE avec GM Defense

Le groupe de défense s'appuie sur les capacités industrielles de GM Defense pour réduire fortement les délais de fabrication de composants critiques.

Lockheed Martin annonce la livraison des premiers composants critiques du missile intercepteur PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) fabriqués par GM Defense, moins d'un mois après la signature du contrat entre les 2 groupes. Les premiers éléments de boîtier ont été livrés le 28 août, soit 22 jours après l'accord conclu le 6 août.

GM Defense a mobilisé ses capacités de moulage et d'usinage de précision pour répondre aux spécifications du secteur de la défense. Le partenariat doit permettre d'accélérer la production et de renforcer la chaîne d'approvisionnement.

Lockheed Martin prévoit par ailleurs d'investir entre 8 et 9 MdsUSD pour accroître sa production de munitions, avec des extensions sur plus de 20 sites aux Etats-Unis et une augmentation prévue de près de 50% des surfaces consacrées à la production et au stockage.