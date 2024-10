Location automobile: Ayvens a ralenti au 3e trimestre

(AOF) - Ayvens (-1,38% à 6,06 euros) recule après la présentation de ses résultats. Le spécialiste de la location automobile longue durée, ex-ALD, annonce que les marges des contrats de location et des services se sont établies à 647 millions d’euros, en baisse de 6,8% sur un trimestre notamment en raison de la variation de la juste valeur des instruments dérivés pour 66 millions d’euros. Le résultat net est ressorti à 146,7 millions d'euros, contre 226,2 millions d'euros il y a un an. Le bénéfice par action dilué s'établit à à 0,15 euro et 0,56 euro sur les neuf premiers mois de 2024

Le bénéfice par action dilué était de 1,11 euro sur les 9 premiers mois de 2023.

"Ayvens a continué d'avancer à un rythme soutenu dans la réalisation de sa feuille de route en matière d'intégration, avec des performances commerciales et financières solides dans un environnement contrasté" déclare le directeur général Tim Albertsen." Le déploiement de la marque Ayvens s'est poursuivi, couvrant désormais 32 pays sur 42 au total. Ce déploiement a également concerné la création de la banque Ayvens, un pilier important de la stratégie de financement de notre groupe".

Le patron souligne que "d'un point de vue financier, Ayvens a démontré une nouvelle fois une performance robuste ce trimestre, bien que négativement impactée par des éléments non-récurrents, avec des marges de leasing et de services supérieures, un bon contrôle des coûts et une position de capital solide".

Points-clés

- Numéro 1 mondial de la location automobile, avec une flotte de 2,67 million de véhicules ;

- 3 MdS€ de chiffre d’affaires généré par les revenus de baux et les services connexes (87 %) et par les reventes de véhicules en fin de contrat ;

- Implantation européenne (80,3 % de la flotte en Europe de l’ouest, 8,8 % en Europe centrale et 5,3 % en Europe du nord) avec diversification en Amérique du sud, Asie et Afrique pour 5,6 % ;

- Ambition de renforcement des positions de numéro 1 mondial, par la flotte et la rentabilité, via :

- synergies tirées du rapprochement avec LeasePlan et réductions des coûts, notamment dans l’immobilier,

- efficacité technologique de la plateforme,

- croissance par élargissement des implantations et nouvelles solutions de mobilité ;

- Capital contrôlé à 52,6 % % par la Société Générale, devant les anciens actionnaires de LeasePlan (30,75 %), Tim Albertsen étant directeur général et Dany Lebot président du conseil de 10 d’administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- accélération des synergies tirées du rapprochement avec LeasePlan, réduction des coûts, notamment dans l’immobilier, maintien d’une offre multi-marques ;

- redéploiement de la plateforme,

- croissance par élargissement des implantations et nouvelles solutions de mobilité,

- innovation : service global à partir d’une plateforme unique MyAld et de de 2 plateformes de vente et sécurisation des systèmes d’information, développés en propre ;

- Stratégie environnementale 2026 :

- pour le groupe, réduction en interne de 35 %, vs 2019, des émissions de CO2,

- pour la flotte : réduction des émissions de CO2 à 90g/km, vs112g/km en 2022,

- visant un recul de 30 % des émissions carbone en 2025 vs 2019,

- emprunts « verts » pour l’acquisition de véhicules à faible émission carbone ;

- Activité protégée par la durée pluri-annuelle des contrats de location, d’où un faible coût du risque ;

- Situation financière maîtrisée avec un CET de 12,5 % et un ratio dette sur fonds propres de 16,4 %.

Défis

- Sensibilité aux taux d’intérêt et à la chute du prix moyen des ventes de véhicules d’occasion, au prix unitaire de 1 706 € en 2023 ;

- Retombées du partenariat avec Stellantis jusqu’à 500 000 véhicules achetés jusqu’en 2026, couvrant plusieurs types de propulsion ;

- Objectifs 2024 d’une progression de 2 à 4 % de la flotte, de coûts d’intégration de Leaseplan de 190 M€, de synergies de 120 M€ et de prix de vente unitaire des véhicules entre 1 100 et 1 600 € ;

- Objectifs Power Up 2026 : 2,3 millions de contrats dont près de 85 % de flotte financée, croissance annuelle de + 6 % des résultats nets et coefficient d’exploitation entre 46 et 48 % ;

- Dividende 2023 de 0,47 €, soit un taux de distribution de 50 %.