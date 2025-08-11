Local Bounti Corp devrait afficher une perte de 1,29 $ par action

* Local Bounti Corp LOCL.N LOCL.K devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Hamilton Montana Montana devrait déclarer une augmentation de 31,3% de ses revenus à 12,4 millions de dollars contre 9,44 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Local Bounti Corp est une perte de 1,29 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat fort" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Local Bounti Corp est de 7,50 $, soit environ 64,4 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,67 $

