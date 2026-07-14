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LNG Canada offre à cinq Premières Nations l'option d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens dans le réservoir de stockage de la phase 2
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LNG Canada a annoncé mardi que cinq Premières Nations disposeraient d'une option de prise de participation leur permettant d'investir jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens (710,78 millions de dollars) afin d'acquérir un réservoir de stockage dont la construction est prévue dans le cadre d'un projet d'extension de la première grande installation d'exportation de GNL du pays. Les Premières Nations, groupes autochtones du Canada, ont acquis des participations dans des projets énergétiques nationaux afin de tirer des avantages économiques des projets construits sur leurs terres, alors que les besoins en capitaux des entreprises du secteur ne cessent d’augmenter.

* Aux termes de l’accord, MNT Investments — une société en commandite regroupant les organismes de développement économique des cinq Premières Nations — disposerait d’une option d’acquisition d’une participation majoritaire dans une entité ad hoc chargée d’acheter le réservoir de stockage prévu.

* Cette entité financerait le réservoir de 225.000 mètres cubes et le louerait à LNG Canada pour toute la durée d’exploitation du projet, a précisé la société.

* LNG Canada continuera d’exploiter et d’entretenir l’installation et les infrastructures associées, a-t-elle ajouté.

* Dirigée par Shell SHEL.L , LNG Canada est la première installation d’exportation de GNL sur la côte ouest de l’Amérique du Nord, ce qui lui confère un accès direct aux marchés asiatiques.

* Ce réservoir figurerait parmi les plus grands au monde et constitue un élément central de l’extension, qui pourrait ajouter deux trains de GNL et porter la capacité totale à 30 millions de tonnes par an.

* Selon la société, cet accord permettrait également aux Premières Nations de détenir une participation directe dans un élément clé de l’un des plus grands projets de GNL du Canada.

* L'accord est subordonné à l'approbation par les partenaires de la coentreprise LNG Canada de son projet d'extension de phase 2, la décision finale d'investissement étant prévue d'ici fin 2026.

* LNG Canada est une coentreprise regroupant Shell SHEL.L , la société malaisienne Petronas PETGL.UL , PetroChina, la société japonaise Mitsubishi Corp 8058.T et la société sud-coréenne KOGAS.

(1 $ = 1,4069 dollar canadien)

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