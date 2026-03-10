LNG Canada augmente sa production alors que la guerre en Iran menace l'approvisionnement mondial en gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* GNL Canada augmente ses exportations vers l'Asie en mars, alors que la guerre en Iran resserre l'offre mondiale

* L'usine semble fonctionner presque à pleine capacité

* Les expéditions de mars dépassent déjà la moitié des exportations totales de février

(Mises à jour avec la déclaration de LNG Canada dans les paragraphes 4-5) par Curtis Williams et Amanda Stephenson

LNG Canada, une entreprise dirigée par Shell SHEL.L , a augmenté sa production et ses exportations vers l'Asie ce mois-ci, selon les données de LSEG, alors que la guerre en Iran menace les approvisionnements en gaz naturel de l'Asie, qui sont particulièrement vulnérables aux perturbations mondiales. Le projet LNG à Kitimat, en Colombie-Britannique, qui a commencé ses activités en juin 2025, a exporté cinq cargaisons au cours des 11 premiers jours de mars, dépassant déjà la moitié de son volume total de février, selon les données. Une sixième cargaison devrait partir mardi.

Toutes les cargaisons ont été envoyées en Asie, dont deux vers le Japon, deux vers la Corée du Sud et une vers les Philippines. Selon les données de LSEG, l'usine semble fonctionner presque à pleine capacité, soit 14 millions de tonnes métriques par an. Un porte-parole de LNG Canada n'a pas commenté les volumes de production actuels de l'installation, mais a déclaré que la société continuait à faire progresser les premières opérations sur le site de manière sûre et responsable. "Le départ d'une 58e cargaison est prévu dans les prochains jours", a indiqué le porte-parole dans un courriel.

L'entreprise peut exporter un peu moins de 1,2 million de tonnes métriques par mois. Au cours du premier tiers de ce mois, elle a chargé plus de 400 000 tonnes, selon les données disponibles. Les marchés mondiaux se sont empressés d'adapter après que le Qatar, qui fournit environ 20 % du GNL commercialisé dans le monde, a été contraint d'arrêter sa production et de déclarer un cas de force majeure lorsque le conflit a empêché les pétroliers de transiter par le détroit d'Ormuz.

ROUTE VERS LE PACIFIQUE

"Ils augmentent encore leur activité pour atteindre leur pleine capacité, et tentent également de faire une poussée rapide de la production de GNL afin d'acheminer plus de GNL vers l'Asie et de profiter des prix plus élevés dans la région", a déclaré Martin King, analyste chez RBN Energy. LNG Canada est la première installation canadienne de GNL à grande échelle à entrer en production et la première grande installation nord-américaine à disposer d'un accès direct au Pacifique, ce qui réduit le temps de navigation vers les acheteurs asiatiques par rapport aux exportateurs américains de la côte du golfe du Mexique. L'usine a été confrontée à des problèmes opérationnels depuis son démarrage, mais elle a progressivement augmenté sa production depuis janvier, selon les données de LSEG.

Les producteurs canadiens de gaz naturel avaient considérablement augmenté leur production en prévision du démarrage de LNG Canada l'été dernier, mais ils ont dû faire face à un effondrement des prix intérieurs lorsque le projet n'a pas réduit les approvisionnements aussi rapidement que les marchés l'avaient prévu.

"Il semble qu'au cours des deux dernières semaines, la capacité de production ait été presque atteinte", a déclaré Mike Belenkie, directeur général d'Advantage Energy AAV.TO , l'une des entreprises qui ont temporairement réduit leur production en septembre lorsque les prix du gaz naturel de l'Ouest canadien sont devenus temporairement négatifs.

Les prix quotidiens au comptant au centre de stockage de l'Alberta Energy Company (AECO) ont oscillé autour de 2 $ par million d'unités thermiques britanniques mardi, soit une réduction de 1,25 $ par rapport au point de référence Henry Hub aux États-Unis.