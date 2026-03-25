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LNA Santé solide sur l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:26

LNA Santé a dévoilé un chiffre d'affaires de 912,67 millions d'euros, en progression de 13,1%, sur l'ensemble de l'année dernière. De son côté, l'Ebitda a augmenté de 5,6%, à 162,29 millions d'euros et le résultat opérationnel s'est apprécié de 10,1%, à 68,74 millions d'euros.

Enfin, le bénéfice net part du groupe a connu une progression de 10,7%, à 24,14 millions d'euros.

Le spécialiste de la prise en charge de personnes fragilisées a dévoilé ses objectifs 2026 : un chiffre d'affaires Exploitation d'environ 925 millions d'euros, en croissance organique de 5%, une marge d'Ebitda de 10 à 10,5%, un résultat opérationnel et un bénéfice net en progression, ainsi qu'un cash-flow supérieur à 50 millions d'euros.

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