LNA Santé solide sur l'exercice 2025
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:26
Enfin, le bénéfice net part du groupe a connu une progression de 10,7%, à 24,14 millions d'euros.
Le spécialiste de la prise en charge de personnes fragilisées a dévoilé ses objectifs 2026 : un chiffre d'affaires Exploitation d'environ 925 millions d'euros, en croissance organique de 5%, une marge d'Ebitda de 10 à 10,5%, un résultat opérationnel et un bénéfice net en progression, ainsi qu'un cash-flow supérieur à 50 millions d'euros.
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