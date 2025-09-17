LNA Santé confirme ses objectifs annuels et en dévoile de nouveaux pour 2031

(AOF) - LNA Santé a publié des résultats semestriels globalement encourageants. Sur les six premiers mois de l’année, le groupe a vu son Ebitda s’améliorer de 4,1%, à 78,1 millions d’euros, tandis que le résultat opérationnel courant n’a que très légèrement augmenté de 0,8%, à 33,6 millions d’euros. En revanche, la déception est venue du bénéfice net part du groupe qui a fléchi de 8,5%, à 11,3 millions d’euros. De son côté, le chiffre d’affaires a bondi de 14,6%, à 446,4 millions d’euros.

Cette amélioration des revenus provient notamment d'une hausse tendancielle forte de l'activité en HAD (Hospitalisation à domicile) et en ambulatoire.

Pour l'ensemble de l'année, LNA Santé a confirmé ses objectifs. La société vise un chiffre d'affaires exploitation à 860 millions d'euros, soit une hausse de 6% en organique corrigée. Au premier semestre, les revenus exploitation se sont élevés à 430,60 millions d'euros. Parallèlement, l'Ebit exploitation est attendu en croissance, pour une marge opérationnelle courante autour de 8 %.

Enfin, l'acteur de santé qui gère notamment 87 établissements (cliniques de chirurgie, de réadaptation…) a dévoilé de nouvelles projections pour l'horizon 2031. Il vise notamment un parc de lits de 15 000 unités, un chiffre d'affaires exploitation supérieur à 1,250 milliard d'euros et une marge d'Ebitda de 11%.

