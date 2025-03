LNA Santé: baisse de 7% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - LNA Santé publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 6,8% à 21,8 millions d'euros pour 2024, mais un résultat opérationnel courant de l'exploitation en croissance de 5,2% à 67,1 millions, soit une marge en repli de 41 points de base à 8,4%.



Le chiffre d'affaires exploitation du groupe de prise en charge de la dépendance a augmenté de 10,3% à 793,9 millions d'euros, dont +6,7% en organique corrigée, 'dans la continuité d'une trajectoire de croissance organique soutenue depuis la fin de la pandémie Covid'.



Un dividende de 0,65 euro par action sera proposé à la prochaine AG du 18 juin. Il représente un taux de distribution de 31%, le solde des résultats se trouvant ainsi réinvestis dans le projet d'entreprise et le développement de ses activités.



Pour 2025, LNA Santé vise une croissance organique de 6%, qui permettra la réalisation d'un CA exploitation de 845 millions d'euros hors nouveaux développements, et anticipe un résultat opérationnel courant en progression.





Valeurs associées LNA SANTE 25,6500 EUR Euronext Paris -1,72%