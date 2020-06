Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lloyd's of London présente ses excuses pour son rôle dans la traite des esclaves Reuters • 18/06/2020 à 11:56









par Guy Faulconbridge Londres 18 juin (Reuters) - Le Lloyd's of London, le marché de l'assurance britannique créé en 1688, a présenté ses excuses jeudi pour son rôle dans la traite transatlantique des esclaves au cours des 18e et 19e siècles et a accepté de financer des œuvres de charité et des organisations qui encouragent les possibilités offertes aux personnes noires et aux autres minorités ethniques. "Nous présentons nos excuses pour le rôle joué par Lloyd's dans la traite transatlantique des esclaves. Il s'agit d'une période honteuse et épouvantable non seulement de l'histoire britannique, mais aussi de la nôtre", a déclaré Lloyd's dans un communiqué. "Les événements récents ont mis en lumière les inégalités dont ont souffert les personnes noires pendant de nombreuses années en raison du racisme systémique et structurel qui existe dans de nombreux aspects de la société et qui a décenclé des discussions difficiles qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps". Les images de l'arrestation fatale de George Floyd à Minneapolis le 25 mai ont soulevé une vague de colère mondiale contre les brutalités policières et les discriminations raciales. Cet homme noir de 46 ans est mort après qu'un policier blanc a pressé son genou sur son cou pendant près de neuf minutes. En plus d'un soutien financier à des œuvres caritatives, Lloyd's a déclaré qu'il investirait dans des programmes visant à attirer les talents parmi les personnes noires et issues des minorités ethniques, et qu'il examinerait les artéfacts de son organisation pour s'assurer qu'ils ne sont pas racistes. (Guy Faulconbridge; version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

