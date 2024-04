Llama Group, spécialiste dans la monétisation de l’audio digital, (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALLAM) publie ses résultats annuels 2023.

Alexandre Saboundjian, CEO : « L’année 2023, après la cession du pôle Targetspot à la société néerlandaise Azerion, devait être une année qui nous permettait de faire face à nos échéances de dettes et assurer le financement de notre projet Winamp, au potentiel de croissance très important. La baisse significative du cours de bourse d’Azerion, dans les 90 jours qui ont suivi le closing, a malheureusement provoqué une situation complexe pour LLAMA GROUP. En effet, ces actions constituaient la majorité des actifs reçus dans le cadre de l’accord de cession à Azerion. La société a donc dû limiter les investissements dans le projet Winamp ce qui a eu pour conséquence d’affecter considérablement le plan de développement.

Parallèlement, LLAMA GROUP a entamé une procédure portant sur la renégociation de la dette financière obligataire convertible ayant abouti à sa réduction de 8 M€1 et à une revue des échéances allant pour certaines d’entre elles jusque 2027. Il s’agit donc une excellente nouvelle pour la société et ses actionnaires. Enfin, les moins-values constatées ou latentes des actions AZERION ont fortement accentuées la dégradation du compte de résultats avec une perte nette constatée importante. Compte tenu du préjudice subi, LLAMA GROUP se réserve le droit d’entamer une action juridique contre AZERION.