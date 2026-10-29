LKQ suspend son examen stratégique et le processus de cession de sa division « Specialty »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
LKQ LKQ.O a annoncé jeudi avoir suspendu son examen stratégique, y compris la vente éventuelle de son segment « Specialty ».
La société évaluait différentes options stratégiques pour cette unité dans le cadre d'une révision plus large annoncée précédemment.
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