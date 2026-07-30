LKQ s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

30 juillet - ** L'action du fournisseur de pièces automobiles LKQ

LKQ.O a chutéde 18% à 21,73 dollars lorsdes échanges matinaux ** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année , en raison d'une baisse de la demande de pièces détachées et de services de réparation sur ses marchés européens

** La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 2,60 $ et 2,90 $ par action, contre une estimation précédente de 2,90 $ à 3,20 $ par action

** La société prévoit une baisse de la croissance organique du chiffre d'affaires des pièces et des services comprise entre 1% et 3%, contre des prévisions antérieures tablant sur une baisse de 0,5% à une croissance de 1,5%

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'établit à 67 cents par action, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 71 cents par action – données compilées par LSEG

**Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 29,4% depuis le début de l'année