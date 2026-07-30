LKQ revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel en raison d'un ralentissement de la demande de pièces automobiles en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de pièces automobiles LKQ Corp LKQ.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, invoquant un affaiblissement de la demande de pièces automobiles et de services de réparation sur ses marchés européens.

L'Europe reste un marché difficile pour les équipementiers automobiles, la faible croissance économique et la modération des dépenses de consommation pesant sur la demande de réparations automobiles et de pièces de rechange.

* L'action de la société a chuté de 16 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* LKQ explore depuis plusieurs mois différentes options stratégiques . L'entreprise avait annoncé l'année dernière qu'elle envisageait la cession de son segment “Specialty”, avant d'élargir son examen en janvier pour inclure d'autres alternatives, telles que la cession de l'ensemble de la société.

* La société a indiqué que le processus d’examen stratégique se poursuivait et qu’elle continuait à dialoguer avec multiplesparties.

* La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 2,60 et 2,90 dollars par action, en baisse par rapport à ses estimations précédentes, qui s’échelonnaient entre 2,90 et 3,20 dollars par action.

* La société prévoit désormais une baisse de la croissance organique du chiffre d’affaires des pièces et des services comprise entre 1% et 3%, contre une prévision antérieure allant d’une baisse de 0,5% à une croissance de 1,5%.

* Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s’est établi à 67 centimes par action, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 71 centimes par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 juin a reculé de 3% par rapport à l'année précédente, s'établissant à 3,41 milliards de dollars, contre des estimations de 3,48 milliards de dollars.

* Le chiffre d'affairestrimestriel total des pièces et des services a reculé de 3,6% par rapport à la même période de l'année précédente.