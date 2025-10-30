 Aller au contenu principal
LKQ bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions du distributeur de pièces automobiles LKQ Corp LKQ.O augmentent de près de 7 % à 32 $ dans les premiers échanges, le plus haut niveau depuis un mois ** La société revoit à la hausse la partie inférieure de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, grâce à une forte demande sur le marché des pièces détachées

** LKQ a réduit sa dette de plus de 600 millions de dollars après la vente de son segment libre-service à Pacific Avenue Capital Partners

** La société révise ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2025 de 2,85 à 3,15 dollars à 3,00 à 3,15 dollars, citant la cession du libre-service et la solidité de son activité principale

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre s'élève à 84 cents/action, dépassant les estimations des analystes de 76 cents/action, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus de la société ont augmenté de 1,3%à 3 ,50 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 3,54 milliards de dollars

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 12,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LKQ
31,7300 USD NASDAQ +5,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

