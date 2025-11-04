Live Nation enregistre une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à la forte demande des fans

Live Nation LYV.N , société mère de Ticketmaster, a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la demande de concerts et de festivals.

Les fans dépensent pour des spectacles immersifs en dépit des difficultés économiques, ce qui profite à Live Nation, qui est un indicateur des dépenses discrétionnaires dans l'ensemble de l'industrie du divertissement.

"La forte demande des fans a conduit à un nouveau trimestre record, alors que nous continuons à attirer plus de fans vers plus de spectacles dans le monde entier", a déclaré Michael Rapino, directeur général de Live Nation, dans un communiqué.

Michael Rapino a ajouté que l'année 2026 avait bien démarré, grâce à une augmentation à deux chiffres du nombre de spectacles dans les grandes salles et à l'augmentation du nombre de billets vendus pour ces spectacles.

La société basée à Beverly Hills, en Californie, a déclaré que les ventes de billets pour les concerts de Live Nation en 2026 ont atteint 26 millions, soit une augmentation globale à deux chiffres.

La société a déclaré des recettes de 8,50 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 7,65 milliards de dollars il y a un an. Les analystes estimaient en moyenne 8,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les activités de concerts de Live Nation, qui représentent la majorité de ses revenus globaux et comprennent la vente de marchandises et la production d'événements musicaux en direct, ont généré 7,28 milliards de dollars au cours du trimestre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 7,67 milliards de dollars.

Au cours du trimestre, les ventes de billets ont atteint un total estimé à environ 797,6 millions de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 793,2 millions de dollars.