Live Nation en baisse après l'annonce d'une enquête de la FTC sur Ticketmaster concernant les robots de revente
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de Live Nation LYV.N ont baissé de 3 % à 167,13 $ en début de séance mardi

** Les régulateurs américains cherchent à savoir si Ticketmaster, qui appartient à LYV, fait suffisamment d'efforts pour empêcher les robots de revendre illégalement des billets, a rapporté Bloomberg News vendredi

** L'enquête de la FTC sur la conformité de Ticketmaster avec la loi Better Online Ticket Sales (BOTS) est dans sa phase finale, et une décision sur une éventuelle action en justice devrait être prise dans les semaines à venir, selon le rapport

** "Nous n'avons pas violé la loi BOTS et nous défendrons vigoureusement toute réclamation de ce type, mais nous préférerions travailler avec la FTC pour mettre en œuvre des politiques visant à améliorer l'industrie de la billetterie", a déclaré un porte-parole de Ticketmaster à Reuters

** La loi de 2016 interdit l'utilisation de bots et d'autres méthodes pour contourner les limites d'achat de billets fixées par les vendeurs en ligne

** L'action a progressé de 33 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
168,970 USD NYSE -2,13%
