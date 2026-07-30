 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Live Nation dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande de concerts qui résiste bien
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 22:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Live Nation Entertainment LYV.N , la société mère de Ticketmaster, a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la demande mondiale d'événements en direct et de concerts dans différents types de salles.

Ces résultats soulignent que l'engouement des consommateurs pour la musique en direct reste solide, même si les dépenses discrétionnaires en général sont sous pression.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre du plus grand promoteur de concerts au monde a progressé de 9 % pour atteindre 7,66 milliards de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 7,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action de Live Nation s’est établi à 1,05 dollar, contre 41 cents il y a un an.

* La société a vendu plus de 143 millions de billets jusqu’à la mi-juillet, les tournées des grands artistes internationaux restant très dynamiques.

* Live Nation a vu son chiffre d’affaires lié aux concerts progresser de 8,32 % pour atteindre 6,44 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre.

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
183,310 USD NYSE -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,3 -1,55%
CAC 40
8 485,64 +0,92%
2CRSI
26,58 +11,40%
SANOFI
72,77 -8,95%
SOCIETE GENERALE
81,1 +5,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank