Live Nation dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande de concerts qui résiste bien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Live Nation Entertainment LYV.N , la société mère de Ticketmaster, a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la demande mondiale d'événements en direct et de concerts dans différents types de salles.

Ces résultats soulignent que l'engouement des consommateurs pour la musique en direct reste solide, même si les dépenses discrétionnaires en général sont sous pression.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre du plus grand promoteur de concerts au monde a progressé de 9 % pour atteindre 7,66 milliards de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 7,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action de Live Nation s’est établi à 1,05 dollar, contre 41 cents il y a un an.

* La société a vendu plus de 143 millions de billets jusqu’à la mi-juillet, les tournées des grands artistes internationaux restant très dynamiques.

* Live Nation a vu son chiffre d’affaires lié aux concerts progresser de 8,32 % pour atteindre 6,44 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre.