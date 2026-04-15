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Live Nation chute après la publication d'un rapport sur la conclusion d'un jury new-yorkais selon laquelle il a illégalement monopolisé les marchés de la billetterie
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 21:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de Live Nation LYV.N chutent de 3,8 % à 160,04 $

** Un jury fédéral new-yorkais a estimé mercredi que LYV avait illégalement monopolisé les marchés de la billetterie, rapporte Bloomberg News ** Après un procès de six semaines, le jury a conclu que LYV a illégalement monopolisé le marché des services de billetterie, de la billetterie de concert et de l'utilisation d'amphithéâtres et de lieux de concerts en plein air populaires, indique le rapport

** LYV a progressé de plus de 16 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

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LIVE NATION ENT
160,540 USD NYSE +3,03%
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