 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Live Nation affiche des résultats supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre grâce à une forte demande de concerts ; son action recule
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 16:41
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** Vendredi, l'action de Live Nation Entertainment

LYV.N a reculé de 6 % à 172,48 dollars, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street ** Jeudi en fin de journée, LYV a annoncé que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre avait progressé de 9 % en glissement annuel pour atteindre 7,67 milliards de dollars, dépassant ainsi le consensus de 7,56 milliards de dollars établi par LSEG, grâce à une forte demande mondiale pour les concerts et les événements en direct

** Les ventes liées aux concerts, qui représentent plus de 80 % du chiffre d'affaires de LYV, ont progressé de 8 %

** Le BPA ajusté de 1,05 dollar a largement dépassé les 0,66 dollar prévus par les analystes

** La société a indiqué que le résultat d'exploitation ajusté lié aux concerts avait reculé de 14 % en glissement annuel à 310 millions de dollars, en raison du calendrier des concerts dans les stades, des coûts liés à la pré-ouverture des sites et des investissements dans de nouveaux festivals internationaux

** Au moins trois courtiers ont relevé leur objectif de cours après la publication des résultats: Deutsche Bank, de 185 $ à 205 $; Bernstein, de 200 $ à 215 $; Oppenheimer, de 200 $ à 210 $

** Sur les 24 courtiers couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 6 « achat fort », 12 « achat », 5 « conserver » et 1 « vendre »; le cours-cible médian s'établit à 195 dollars

** Malgré cette baisse, le titre affiche une hausse d’environ 21 % depuis le début de l’année, surperformant largement le gain d’environ 8,5 % du S&P 500 .SPX . Le titre se situe à environ 8 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 188 dollars atteint le 6 juillet

Valeurs associées

LIVE NATION ENT
174,160 USD NYSE -4,99%
S&P 500 INDEX
7 441,66 Pts CBOE +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 517,09 +0,37%
HAFFNER ENERGY
0,322 +0,78%
GENFIT
14,8 +5,71%
2CRSI
25,66 -3,46%
Pétrole Brent
90,13 +0,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank