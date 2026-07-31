Live Nation affiche des résultats supérieurs aux prévisions au deuxième trimestre grâce à une forte demande de concerts ; son action recule

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31 juillet - ** Vendredi, l'action de Live Nation Entertainment

LYV.N a reculé de 6 % à 172,48 dollars, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street ** Jeudi en fin de journée, LYV a annoncé que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre avait progressé de 9 % en glissement annuel pour atteindre 7,67 milliards de dollars, dépassant ainsi le consensus de 7,56 milliards de dollars établi par LSEG, grâce à une forte demande mondiale pour les concerts et les événements en direct

** Les ventes liées aux concerts, qui représentent plus de 80 % du chiffre d'affaires de LYV, ont progressé de 8 %

** Le BPA ajusté de 1,05 dollar a largement dépassé les 0,66 dollar prévus par les analystes

** La société a indiqué que le résultat d'exploitation ajusté lié aux concerts avait reculé de 14 % en glissement annuel à 310 millions de dollars, en raison du calendrier des concerts dans les stades, des coûts liés à la pré-ouverture des sites et des investissements dans de nouveaux festivals internationaux

** Au moins trois courtiers ont relevé leur objectif de cours après la publication des résultats: Deutsche Bank, de 185 $ à 205 $; Bernstein, de 200 $ à 215 $; Oppenheimer, de 200 $ à 210 $

** Sur les 24 courtiers couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 6 « achat fort », 12 « achat », 5 « conserver » et 1 « vendre »; le cours-cible médian s'établit à 195 dollars

** Malgré cette baisse, le titre affiche une hausse d’environ 21 % depuis le début de l’année, surperformant largement le gain d’environ 8,5 % du S&P 500 .SPX . Le titre se situe à environ 8 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 188 dollars atteint le 6 juillet