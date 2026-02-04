Live Nation acquiert l'entreprise italienne ForumNet pour 106 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Live Nation Entertainment LYV.N a déclaré mardi en fin de journée qu'il avait accepté de racheter à la holding Bastogi BTGI.MI l'exploitant de salles de spectacle basé en Italie, ForumNet, renforçant ainsi sa présence sur le marché italien du spectacle vivant.

Bastogi a déclaré que l'opération évaluait ForumNet à une valeur d'entreprise de 90 millions d'euros (106 millions de dollars), le prix final devant être ajusté à la clôture de l'opération. La valeur théorique des fonds propres serait d'environ 103 millions d'euros, après un ajustement net positif d'environ 13 millions d'euros.

La transaction devrait être finalisée en avril, sous réserve des conditions de clôture habituelles, a déclaré Live Nation.

L'opération est centrée sur le Forum Unipol de Milan, une grande arène couverte qui accueille des concerts, des événements sportifs et des congrès. Le site accueillera également des épreuves de patinage artistique et de patinage de vitesse sur piste courte lors des Jeux olympiques d'hiver de 2026.

"Ces lieux sont au cœur de la vie culturelle de Milan depuis des décennies. Le partenariat avec Live Nation garantit qu'ils continueront à prospérer, en accueillant des fans et des artistes italiens et du monde entier pour les années à venir", a déclaré Marco Cabassi, président du groupe Bastogi.

(1 $ = 0,8466 euro)