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Liu, cadre supérieur de la technologie de Bank of America, part chez un concurrent, selon une note interne
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 20:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Ed Liu, un cadre supérieur de la technologie de Bank of America BAC.N , a démissionné et prévoit de rejoindre un concurrent, a annoncé la banque mercredi dans une note interne.

Selon son profil LinkedIn, M. Liu occupait les fonctions de vice-président de la technologie et de directeur mondial des logiciels; il avait rejoint la banque début 2024.

Il travaillait auparavant chez Morgan Stanley, où il était codirecteur des services bancaires technologiques pour les Amériques.

Un porte-parole de Bank of America n’a pas souhaité faire de commentaire et M. Liu n’a pas pu être joint pour s’exprimer.

Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement où M. Liu allait exercer ses nouvelles fonctions. Le départ de M. Liu a été annoncé quelques jours seulement après que Citi C.N a annoncé avoir recruté Rohan Sen , anciennement de Bank of America, pour diriger la couverture du secteur des services technologiques.

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