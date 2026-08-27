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Lisraya obtient le feu vert de la FDA dans la dermatomyosite
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 22:06
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La FDA américaine a approuvé Lisraya, un traitement développé par Roivant et Priovant Therapeutics contre la dermatomyosite, une maladie rare affectant la peau et les muscles. Le médicament devient le premier traitement oral autorisé contre cette pathologie, qui touche moins de 5 000 personnes aux Etats-Unis selon les National Institutes of Health. L'action Roivant progressait de près de 3% à 37,69 dollars après l'annonce.

La dermatomyosite provoque notamment des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse musculaire progressive susceptible d'altérer fortement la qualité de vie. Lors d'un essai clinique de phase avancée, Lisraya a permis d'améliorer à la fois les symptômes cutanés et musculaires, selon les deux sociétés. Le traitement a également réduit le besoin de recourir aux corticoïdes, voire permis leur arrêt chez certains patients.

L'approbation offre ainsi une nouvelle option thérapeutique aux personnes atteintes de cette maladie rare. Les corticoïdes sont couramment utilisés pour contrôler la dermatomyosite, mais leur utilisation prolongée peut provoquer des effets indésirables importants. Lisraya pourrait donc permettre de limiter cette exposition tout en agissant sur les principales manifestations de la maladie.

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