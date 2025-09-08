Lisi : une opportunité à saisir selon TP Icap Midcap

(AOF) - Lisi (+ 0,75 %, à 40,30 euros) se dirige vers une deuxième séance consécutive de hausse. Le titre du fabricant de solutions d’assemblage et de composants de haute valeur ajoutée pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du médical profite de l’avis positif de TP Icap Midcap. Les analystes de la banque d’affaires spécialisée sur les Small & Midcaps européennes estiment que le récent placement de Peugeot Invest, qui a cédé 5,8 % du capital de Lisi pour 105 millions d’euros, offre " un rare point d’entrée ".
À la suite de l'annonce de ce placement jeudi dernier, le titre Lisi s'était affaissé de 9,57 %. Pour TP Icap Midcap, la société devrait profiter de " la santé exceptionnelle de l'aéronautique commerciale ", mais aussi de l'expansion des budgets de défense à moyen terme. Les analystes sont à l'Achat sur le titre Lisi avec un objectif de cours de 50 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 27,5 % par rapport à la clôture de vendredi.
