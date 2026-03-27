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Lisi, TotalEnergies, Parrot... les valeurs à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 27/03/2026 à 18:30

(AOF) - Dékuple

Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe présentera ses résultats annuels.

Enogia

Enogia anticipe une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 30% pour 2026

Equasens

Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé annoncera pour ses résultats annuels.

Inventiva

La société biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.

LISI

Le groupe annonce la création d'une Direction générale des opérations, dont la responsabilité est confiée à Benoît Heubert.

Parrot

Parrot a enregistré un chiffre d'affaires 2025 record.

Sidetrade

Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash communiquera ses résultats annuels.

Solutions 30

Le groupe indiquera ses résultats annuels.

TotalEnergies

TotalEnergies et EDF, ont signé ce jour un Contrat d'Allocation de Production Nucléaire (CAPN) pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2028.

Vranken Pommery

La maison de Champagne diffusera ses résultats annuels.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

DEKUPLE
23,800 EUR Euronext Paris 0,00%
EQUASENS (PHARMAGEST IN.)
34,2000 EUR Euronext Paris +0,59%
INVENTIVA
5,0000 EUR Euronext Paris -2,91%
KALEON
3,930 EUR MIL +0,51%
KALEON
3,9050 EUR Euronext Paris +1,43%
LISI
50,5000 EUR Euronext Paris -5,43%
MAIS POMM & ASS
10,2000 EUR Euronext Paris -0,49%
PARROT
9,5600 EUR Euronext Paris -0,83%
SIDETRADE
133,0000 EUR Euronext Paris -6,67%
SOLUTIONS 30
0,7000 EUR Euronext Paris -0,07%
TOTALENERGIES
78,4900 EUR Euronext Paris -0,76%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 18:30:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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