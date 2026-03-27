Lisi, TotalEnergies, Parrot... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Dékuple
Le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe présentera ses résultats annuels.
Enogia
Enogia anticipe une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 30% pour 2026
Equasens
Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé annoncera pour ses résultats annuels.
Inventiva
La société biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.
Le groupe annonce la création d'une Direction générale des opérations, dont la responsabilité est confiée à Benoît Heubert.
Parrot
Parrot a enregistré un chiffre d'affaires 2025 record.
Sidetrade
Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash communiquera ses résultats annuels.
Solutions 30
Le groupe indiquera ses résultats annuels.
TotalEnergies et EDF, ont signé ce jour un Contrat d'Allocation de Production Nucléaire (CAPN) pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2028.
Vranken Pommery
La maison de Champagne diffusera ses résultats annuels.
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