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Deux bateaux d'une flottille humanitaire portés disparus ont bien effectué la traversée vers Cuba, selon les Garde-côtes américains
information fournie par AFP 27/03/2026 à 20:17

Le bateau Maguro du, convoi international "Nuestra America" transportant de l'aide humanitaire pour Cuba, arrive dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Le bateau Maguro du, convoi international "Nuestra America" transportant de l'aide humanitaire pour Cuba, arrive dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Deux bateaux d'aide à destination de Cuba, portés disparus après avoir quitté le Mexique, ont bien "effectué la traversée" vers l'île, ont annoncé vendredi les garde-côtes américains.

La marine mexicaine avait indiqué jeudi avoir lancé une mission de recherche et de sauvetage après avoir perdu la communication avec les deux voiliers, partis le 20 mars avec neuf personnes à leur bord d'Isla Mujeres, dans le sud-est du Mexique.

Depuis la semaine dernière, des militants de différents pays ont quitté le Mexique à bord de navires chargés de denrées alimentaires et d'autres produits destinées à l'île communiste, qui fait face à un blocus pétrolier imposé par les Etats-Unis.

"Les garde-côtes américains ont été informés aujourd'hui (...) que les deux navires avaient effectué la traversée vers Cuba sans encombre", a déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP un responsable de leurs relations publiques, Anthony Randisi.

Ces embarcations font partie du convoi international "Nuestra America" (Notre Amérique).

Dans le cadre de ce convoi, de premiers envois de marchandises sont arrivés par avion d'Europe et des États-Unis la semaine dernière.

Un premier bateau de la flottille d'aide humanitaire est, lui, arrivé mardi à Cuba. Il a apporté "plus de 20 tonnes" de nourriture, de médicaments et de panneaux solaires, selon ses organisateurs. Sa traversée a été compliquée par les vents violents et des courants.

- "Préoccupation" -

Vendredi en début d'après-midi, l'arrivée à Cuba des deux voiliers n'avait toujours pas été confirmée pas les organisateurs ou les autorités cubaines.

Plus tôt dans la journée, le président cubain Miguel Diaz-Canel a exprimé sa "préoccupation particulière" concernant leur sort. "Nous faisons tout notre possible pour rechercher et secourir ces frères de lutte", a-t-il déclaré sur X.

Après l'annonce des opérations de recherche par la marine mexicaine, un porte-parole du convoi s'était toutefois voulu rassurant quant au sort des bateaux.

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

Des militants du convoi international "Nuestra America" en provenance du Mexique déchargent du bateau Marguro des colis d'aide humanitaire pour Cuba dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( POOL / JORGE LUIS BANOS )

"Les capitaines et les équipages sont des marins expérimentés et les deux navires sont équipés de systèmes de sécurité et de dispositifs de signalisation appropriés", a indiqué le porte-parole de Nuestra America.

"Sur la base de la vitesse des navires communiquée aux autorités maritimes cubaines, la fenêtre d'arrivée des bateaux à La Havane devrait se situer entre la nuit du vendredi 27 mars et la mi-journée du samedi 28 mars", a-t-il ajouté.

La marine mexicaine a dit être en contact "avec les représentations diplomatiques des pays d'origine des personnes à bord". Ses recherches ont mobilisé des avions pour le survol de l'itinéraire entre Isla Mujeres et La Havane.

- Pénurie de carburant -

Entre-temps, un navire de la marine mexicaine transportant 111 tonnes de denrées alimentaires et d'autres dons est arrivé à La Havane vendredi, selon les médias officiels cubains.

Il s'agit de la quatrième cargaison d'aide humanitaire par Mexico, qui a déjà envoyé plus de 3.000 tonnes de produits à Cuba, comme du lait, des produits carnés, des biscuits, des haricots, du riz et des articles d'hygiène personnelle.

Des habitants regardent le bateau Maguro du convoi international "Nuestra America" transportant de l'aide humanitaire pour Cuba, dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

Des habitants regardent le bateau Maguro du convoi international "Nuestra America" transportant de l'aide humanitaire pour Cuba, dans le port de La Havane, le 24 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

L'île de 9,6 millions d'habitants traverse une crise économique mais aussi énergétique.

Cette dernière s'est aggravée depuis la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier et l'arrêt brutal des livraisons de pétrole par Caracas, principal fournisseur de carburant de Cuba ces 25 dernières années.

Cuba a subi sept coupures générales d'électricité depuis fin 2024, dont deux la semaine dernière, en raison du vieillissement de ses centrales électriques et de la pénurie de carburant.

La Havane met les difficultés du pays sur le dos de Washington, pointant du doigt le blocus sur les carburants et un embargo commercial vieux de plusieurs décennies.

Mais d'autres voix estiment que le gouvernement communiste est responsable de la crise économique et que le convoi Nuestra America est avant tout un soutien politique à Cuba.

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