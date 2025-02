Lisi: résultat net accru de moitié en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de fixations et de composants d'assemblage Lisi publie au titre de 2024 un résultat net en croissance de 49,2% à 56 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 26,9% à 115 millions, soit une marge améliorée de 0,8 point à 6,4%.



Le chiffre d'affaires a atteint un record de 1,79 milliard d'euros, en hausse de 10% reflétant notamment la forte dynamique de tous les segments du marché aéronautique. En organique, sa croissance de 10,2% a dépassé les 10% pour la troisième année de suite.



Le conseil d'administration proposera à l'AG un dividende de 0,39 euro par action au titre de 2024 (contre 0,31 euro en 2023). Lisi prévoit une poursuite de l'amélioration des indicateurs financiers de référence sur la base d'hypothèses macroéconomiques constantes.





