Lisi: en discussions avancées pour céder Lisi Medical à SK Capital

(CercleFinance.com) - Lisi annonce être entré en négociations exclusives avec SK Capital - investisseur privé américain- au sujet de la cession de sa division Lisi Medical.

Lisi précise dans son communiqué que l'offre ferme porte sur l'ensemble des entités de Lisi Medical en France et aux États-Unis.



En parallèle, Lisi prévoit de participer à hauteur de 10 % au capital de la holding qui regroupera ces activités, devenant ainsi partenaire du projet de transformation initié par SK Capital.



Spécialisée dans la sous-traitance de dispositifs médicaux, notamment les implants orthopédiques et instruments de chirurgie mini-invasive, Lisi Medical a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 185,3 MEUR et emploie 857 personnes sur quatre sites. Ce rapprochement devrait permettre à la division de bénéficier du soutien stratégique et financier de SK Capital pour accélérer son développement organique et externe.



La finalisation de l'opération reste conditionnée aux consultations sociales et aux autorisations réglementaires, avec une conclusion attendue au second semestre 2025. Ldi détaillera ce projet lors de la présentation de ses résultats semestriels le 25 juillet.





