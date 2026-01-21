 Aller au contenu principal
Lisata bondit alors que Kuva Labs conclut un accord d'acquisition
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Lisata Therapeutics LSTA.O augmentent de 85 % à 3,99 $ avant la mise sur le marché ** Co déclare qu'elle a accepté d'être acquise par la société privée Kuva Labs pour 4 $ par action en espèces, plus des paiements d'étape de 2 $ par action liés à la récupération des droits de la Chine pour son médicament, le certepetide, et à une demande d'approbation future

** Le certepetide, médicament phare de la société, est testé pour aider les médicaments anticancéreux à mieux pénétrer les tumeurs solides; Lisata prévoit des résultats d'essais clés au cours des 18 prochains mois, selon la société

** La société indique que l'offre représente une prime de 85 % par rapport à la dernière clôture et pourrait atteindre une prime de 180 % si les deux étapes sont franchies

** L'opération a été approuvée à l'unanimité; l'accord final est attendu avant le 27 février et est soumis à l'approbation des actionnaires, selon la société

** Les actions ont baissé de 38% en 2025

