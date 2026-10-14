Liquidia bondit après un accord mettant fin à ses litiges avec United Therapeutics

L'action Liquidia s'envole de plus de 25% mercredi à Wall Street après l'annonce d'un accord avec United Therapeutics mettant fin à six procédures judiciaires concernant son traitement pulmonaire Yutrepia. Cette résolution, qui couvre des différends liés aux brevets, aux secrets commerciaux et aux pratiques concurrentielles, dissipe une importante incertitude juridique pour le laboratoire américain.

Conclu mardi soir, l'accord prévoit que Liquidia verse environ 380,7 millions de dollars à United Therapeutics, sous forme de paiements échelonnés jusqu'en 2027. En contrepartie, les deux groupes mettent fin à leurs contentieux autour de Yutrepia, un traitement inhalé concurrent de Tyvaso. Liquidia pourra poursuivre sa commercialisation contre l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), mais devra abandonner sa promotion dans l'hypertension pulmonaire associée à une pneumopathie interstitielle diffuse (PH-ILD). Le laboratoire a demandé à la FDA de retirer cette dernière indication et mettra fin aux cohortes d'essais cliniques correspondantes.

Les analystes jugent cet accord globalement favorable aux deux entreprises. Selon Needham, il élimine plusieurs scénarios défavorables qui pesaient sur la valorisation de Liquidia, dont le titre avait perdu plus de la moitié de sa valeur après une décision judiciaire rendue le mois dernier. Jefferies estime que les investisseurs pourront désormais se concentrer sur le potentiel commercial de Yutrepia dans l'HTAP et sur les perspectives du traitement expérimental L606. Liquidia prévoit de financer les versements convenus grâce aux revenus générés par Yutrepia et à sa trésorerie disponible.

Pour United Therapeutics, l'accord renforce les perspectives commerciales de Tyvaso dans la PH-ILD et prévoit une compensation financière jugée supérieure aux attentes par JPMorgan. Le groupe a également annoncé des dispositifs destinés à faciliter le passage des patients concernés vers ses traitements Tyvaso, sans interruption de prise en charge. La résolution du différend permet ainsi aux deux laboratoires de clarifier leurs positions commerciales respectives sur le marché des traitements de l'hypertension pulmonaire.